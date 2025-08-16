Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 16 серпня, у стартовому турі французької Ліги 1.

Ліон на виїзді мінімально здолав Ланс. Єдиний гол у зустрічі забив Жорж Мікаутадзе на доданій хвилині першого тайму, чим забезпечив своїй команді три очки на виїзді.

Монако в рідних стінах впевнено розібрався з Гавром. Вже у першому таймі господарів вивів уперед автогол Льоріса, а після перерви Даєр та Аліуш закріпили перевагу. Єдиним голом гостей відзначився Ндіає, проте цього виявилося замало. Варто зазначити, що зірковий літній новачок Поль Погба навіть не потрапив до заявки монегасків.

Ніцца на власному полі сенсаційно програла Тулузі з мінімальним рахунком. До останніх хвилин рахунок залишався нічийним. Проте гості все ж вирвали три очки завдяки точному удару Сідібе.

Монако і Ліон успішно розпочали новий сезон у французькій Лізі 1. Ніцца вже на старті втратила очки.

Ліга 1, перший тур

Ланс – Ліон 0:1

Гол: Мікаутадзе, 45+1

Монако – Гавр 3:1

Голи: Льоріс, 32 (автогол), Даєр, 61, Аліуш, 74 – Ндіає, 67

Ніцца – Тулуза 0:1

Гол: Сідібе, 90