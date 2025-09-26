Баварія із черговим дублем Кейна розгромила Вердер. Відео
Мюнхенська машина не втратила у перших п'яти турах Бундесліги жодного очка
близько 10 годин тому
У п’ятому турі німецької Бундесліги Баварія на своєму полі розгромила Вердер.
Господарі відкрили рахунок вже у середині першого тайму, коли Луїс Діас влучним ударом змусив суперників починати з центра поля. Наприкінці першого тайму Гаррі Кейн реалізував пенальті, подвоївши перевагу мюнхенців.
Після перерви Баварія продовжила цілковито контролювала хід поєдинку. Англійський форвард оформив дубль. А крапку в матчі поставив Конрад Лаймер, який на останніх хвилинах довершив розгром суперника.
Баварія набрала 15 очок, не втративши жодного балу на старті. Вердер (4) лише на один пункт випереджає зону вильоту.
Бундесліга, п’ятий тур
Баварія – Вердер 4:0
Голи: Луїс Діас, 22, Кейн, 45 (пен.), 65, Лаймер, 88
Баварія: Ноєр,Лаймер, Та, Упамекано, Бое, Бішоф, Горецка (Кімміх, 61), Діас (Майк, 84), Гнабрі (Геррейру, 61), Олісе (Карл, 78), Кейн (Джексон, 78)
Вердер: Гейн, Агу (Шмідт, 80), Кулібалі, Фрідль, Сугавара, Лінен, Стаге (Бітенкур, 80), Мбангула (Чович, 80), Пуертас (Боніфейс, 61), Шмід, Нджинма (Грюлль, 73)
Попередження: Гнабрі, Кімміх