Бенфіка з Судаковим і Трубіним вирвала перемогу в Португалії завдяки дублю Павлідіса. Відео
Зірковому новачку «орлів» не довірили виконати пенальті
близько 9 годин тому
У сьомому турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі здобула вольову перемогу над Жил Вісенте.
Долю зустрічі вирішила стартова половина першого тайму. Ештевеш відкрив рахунок. Однак Павлідіс спочатку забив із гри, а згодом реалізував пенальті, оформивши дубль за вісім хвилин.
Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі 100 хвилин, здійснив сім сейвів, попередивши 0,59 голів. Оцінка від SofaScore 8.3, від WhoScored – 7.6.
Півзахисник Георгій Судаков відіграв 80 хвилин. Віддав 21 із 26 точних передач і виграв обидві верхові дуелі. Оцінка від SofaScore 6.8, від WhoScored – 6.7.
Бенфіка набрала 17 очок. Але у Порту (18) та Спортінга (15) є по матчу в запасі.
Чемпіонат Португалії, сьомий тур
Бенфіка – Жил Вісенте 2:1
Голи: Павлідіс, 18, 26 (пен.) – Ештевеш, 11
Вилучення: Еверттон, 90+9 (Жил Вісенте, друга ЖК)
