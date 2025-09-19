Сергій Стаднюк

У п’ятому турі іспанської Ла Ліги Бетис у рідних стінах упевнено переграв Реал Сосьєдад.

Команди обмінялися голами на початку гри. Господарі вийшли уперед уже на 7-й хвилині завдяки голу Кучо, але доволі швидко Мендес відновив рівновагу. Перша половина зустрічі пройшла у високому темпі, команди активно створювали моменти, проте до перерви рахунок не змінився.

На старті другого тайму Бетис знову повів у рахунку – після удару Ез Абде м’яч від Реміро зрикошетив у сітку власних воріт. Сосьєдад намагався відповісти, але 69-та хвилина стала вирішальною: Форнальс після точної передачі Бельєріна оформив третій гол. У підсумку господарі впевнено довели матч до перемоги.

Бетис набрав дев’ять очок у турнірній таблиці й увірвався до зони Ліги чемпіонів. Однак у конкурентів по дві гри у запасі. Любителі ж підписати росіян з двома балами розмістилися над зоною вильоту, де їм і місце.

Ла Ліга, п’ятий тур

Реал Бетис – Реал Сосьєдад 3:1

Голи: Кучо, 7, Реміро, 49 (автогол), Форнальс, 69 – Мендес, 13

Бетис: Лопес, Фірпо (Гомес 70), Бельєрін, Бернардо, Льоренте (Бартра 46), Форнальс (Рока 70), Амрабат, Ло Чельсо (Рікельме 86), Еззальзулі, Антоні (Гарсія 71), Ернандес

Сосьєдад: Реміро, Арамбуру (Елустондо 75), Чалета-Цар, Субельдія, Гомес, Горрочатегі (Гедеш 58), Барренечеа (Солер 58), Кубо (Сучич 66), Мендес, Марiн (захарян 66), Оярсабаль

Попередження: Амрабат, 34, Натан, 39, Фірпо, 66 – Мендес, 7, Марін, 18, Арамбуру, 26, Горрочатегі, 35, Субельдія, 54, Солер, 86.