Сергій Стаднюк

У п’ятому турі французької Ліги 1 Ліон на своєму полі мінімально здолав Анже.

Перший тайм минув за домінування команди Паулу Фонсеки, однак справжніх загроз біля воріт практично не було. Ліон більше контролював м’яч, але зустріч нагадувала шахову партію без ризику з обох сторін.

Долю поєдинку вирішив єдиний гол у середині другого тайму. На 65-й хвилині Тессманн опинився в потрібному місці та точним ударом приніс господарям перемогу – 1:0. Анже намагався врятувати гру в заключні хвилини, але оборона Ліона зіграла впевнено й зберегла мінімальний рахунок до фінального свистка.

Ліон набрав 12 очок і наздогнав у турнірній таблиці ПСЖ українця Іллі Забарного. Проте у конкурента є матч у запасі.

Ліга 1, п’ятий тур

Ліон – Анже 1:0

Гол: Тессманн, 65

Ліон: Грейф, Тальяфіко, Ніакате, Мата, Мейтленд-Найлз, Толіссо (Де Карвалью, 81), Тессманн, Фофана (Морейра, 90+2), Мера (Шульц, 64), Карабец (Геззаль, 90+2), Сатріано (Молеба, 81)

Анже: Коффі, Екомі, Лефор, Камара, Аркю, Белькдім (Капель, 90), Белькебла, Мутон (Абделлі, 62), Калумба (Шеріф, 62), Пітер, Раолісоа (Машін, 90)

Попередження: Ніакате, 22, Мера, 53 – Лефор, 20, Аркю, 37