Сергій Стаднюк

У шостому турі французької Ліги 1 Страсбур удома програв Марселю.

Страсбур міг вийти вперед, але гол Емеги на 17-й хвилині був скасований через офсайд. Вже після перерви господарі все ж відкрили рахунок. Уаттара реалізував свій момент.

Однак підопічні Роберто Де Дзербі наприкінці зустрічі здобув вольову перемогу завдяки досвіду П’єра-Емеріка Обамеянга. Спершу форвард зрівняв рахунок, а вже в компенсований час забив переможний м’яч. Можливо, господарям у захисті не вистачило українця Едуарда Соболя, який навіть не ввійшов до заявки.

Нагорі турнірної таблиці у п’яти команд по 12 очок. Однак Марсель і Страсбур зіграли по шість матчів, а Монако, ПСЖ та Ліон – по п’ять.

Ліга 1, шостий тур

Страсбур – Марсель 1:2

Голи: Уаттара, 49 – Обамеянг, 78, 90+1

Страсбур: Пендерс, Чілвелл, Сарр, Гойсберг, Дуе (Омобаміделе, 84), Дукуре, Барко (Ель-Мурабет, 84), Морейра, Лемарешаль (Амо-Амеяу, 46), Паес (Уаттара, 46), Емега (Панічеллі, 62)

Марсель: Рульї, Медіна (Важ, 85), Агерд, Балерді, Мурільйо, Гейб'єрг, О'Райлі (Павар, 85), Веа (Емерсон, 58), Гомес, Пайшан (Ґрінвуд, 58), Гуїрі (Обамеянг, 58)

Попередження: Емега, 45+1, Амо-Амеяу, 66 – Агерд, 24, Мурільйо, 27, О'Райлі, 38, Балерді, 45