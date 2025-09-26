Сергій Стаднюк

У сьомому турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зіграла внічию з Еспаньйолом.

Черговий матч через травму пропустив вінгер господарів Віктор Циганков. Ще один українець Владислав Крапивцов перебуває у складі збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2025 у Чилі.

Щодо самої гри, то вона пройшла на зустрічних курсах з великою кількістю моментів. Гості завдали більше ударів, але їх частіше завдавали здалеку. В цілому, нічию можна назвати закономірним результатом.

Єдиний українець, що зіграв за господарів, Владислав Ванат провів на полі 77 хвилин. У другому таймі форвард обікрав голкіпера суперника, проте захисники встигли вибити м’яч. В іншому моменті вихованець Динамо ледь не «привіз», подарувавши м’яч супернику. Проте той не реалізував майже вихід віч на віч.

Еспаньйол набрав 12 очок у турнірній таблиці й ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів. Жирона втретє в сезоні набрала очки, проте все ще не вилізла із зони вильоту.

Ла Ліга, сьомий тур

Жирона – Еспаньйол 0:0

Жирона: Гассаніга, Рінкон (Аспрілья, 69), Франсес (Мартінес, 78), Рейс, Блінд, Морено, Мартін, Унахі, Вітцель (Соліс Ромеро, 87), Порту (Хіль, 69), Ванат (Стуані, 78).

Еспаньйол: Дмітрович, Ель-Хілалі, Калеро, Рідель, Ромеро, Мілья (Гарсія, 86), Лосано (Терратс, 86), Гонсалес (Еспосіто, 65), Долан (Пікель, 65), Пуадо (Хофре, 75), Фернандес.

Попередження: Ель-Хілалі, 35