Сергій Стаднюк

У стартовому турі англійської Прем’єр-ліги Астон Вілла на своєму полі зіграла внічию з Ньюкаслом.

Гості мали значну перевагу за грою. Команда Едді Гау володіла м’ячем 59% часу, завдала 16 ударів проти лише трьох у господарів і створила моментів майже на півтора очікуваних голи. Водночас голкіпер бірмінгемців та дисципліна в обороні дозволили втримати рахунок.

На 66-й хвилині Вілла залишилася в меншості після вилучення Конса, і «сороки» ще більше затиснули суперника. Проте реалізувати створені моменти гостям так і не вдалося, а три удари господарів у площину не стали серйозною загрозою. У підсумку матч завершився 0:0.

Астон Вілла та Ньюкасл набрали по своєму першому очку в турнірній таблиці.

АПЛ, перший тур

Астон Вілла – Ньюкасл 0:0

Астон Вілла: Бізот, Кеш, Конса, Мінгс, Дінь, Камара, Онана, Макгінн (Мален, 84), Тілеманс, Роджерс, Воткінс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп, Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто, Бруно, Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 83), Еланга (Мерфі, 78), Гордон, Барнс (Осула, 90)

Попередження: Камара (58) – Жоелінтон (45)

Вилучення: Конса, 66