Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 16 серпня, у третьому турі української Першої ліги.

У Металург та Поділля швидко обмінялися голами й у підсумку розійшлися миром 1:1. Господарі відкрили рахунок уже на 4-й хвилині після влучного удару Іродовського з пенальті, але Поділля відповіло майже одразу – Лис реалізував свою нагоду на 16-й хвилині, після чого команди так і не змогли схилити терези на свою користь.

Агробізнес здобув мінімальну домашню перемогу над Металістом. Доля поєдинку вирішилася наприкінці першого тайму, коли Кузьмін у компенсований час вдало замкнув атаку господарів та встановив остаточний рахунок 1:0.

У Одесі Чорноморець та Ворскла розписали безгольову нічию 0:0. Матч видався рівним і напруженим, але жодна команда не зуміла реалізувати свої моменти. Особливим цей поєдинок став для Скляра, який уперше вийшов на поле проти свого колишнього клубу в складі одеситів.

Ворскла і Чорноморець набрали по сім очок, давши шанс Прикарпаттю (6) одноосібно очолит.

Перша ліга, третій тур

Металург – Поділля 1:1

Голи: Іродовський, 4 (пен.) – Лис, 16

Агробізнес – Металіст 1:0

Гол: Кузьмін, 45+2

Чорноморець – Ворскла 0:0