Нічия у центральному матчі першого кола, Поділля не здолало Металург, Металіст поступився Агробізнесу
Результати ігрового дня суботи, 16 серпня, в українській Першій лізі
близько 2 годин тому
Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 16 серпня, у третьому турі української Першої ліги.
У Металург та Поділля швидко обмінялися голами й у підсумку розійшлися миром 1:1. Господарі відкрили рахунок уже на 4-й хвилині після влучного удару Іродовського з пенальті, але Поділля відповіло майже одразу – Лис реалізував свою нагоду на 16-й хвилині, після чого команди так і не змогли схилити терези на свою користь.
Агробізнес здобув мінімальну домашню перемогу над Металістом. Доля поєдинку вирішилася наприкінці першого тайму, коли Кузьмін у компенсований час вдало замкнув атаку господарів та встановив остаточний рахунок 1:0.
У Одесі Чорноморець та Ворскла розписали безгольову нічию 0:0. Матч видався рівним і напруженим, але жодна команда не зуміла реалізувати свої моменти. Особливим цей поєдинок став для Скляра, який уперше вийшов на поле проти свого колишнього клубу в складі одеситів.
Ворскла і Чорноморець набрали по сім очок, давши шанс Прикарпаттю (6) одноосібно очолит.
Перша ліга, третій тур
Металург – Поділля 1:1
Голи: Іродовський, 4 (пен.) – Лис, 16
Агробізнес – Металіст 1:0
Гол: Кузьмін, 45+2
Чорноморець – Ворскла 0:0
