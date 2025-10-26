Сергій Стаднюк

У восьмому турі італійської Серії А Рома в рідних стінах мінімально обіграла Сассуоло.

Вирішальний м’яч уже на 16-й хвилині оформив лідер «вовків» Дібала, точно пробивши після атаки гостей. Надалі римляни продовжили володіти ініціативою, разом із тим стримуючи спроби господарів відігратися, а Сассуоло, попри тиск у кінцівці, так і не знайшов шляху до воріт суперника.

Нападник Роми Артем Довбик вийшов на заміну на 50-й хвилині. Одного разу потрапив у офсайд, але віддав 75% точних передач (6/8), створив дві гольові нагоди, тричі торкнувся м’яча в штрафному. Отримав непогану оцінку 7.3.

Рома набрала 18 очок і наздогнала Наполі у турнірній таблиці. Мілан (17) третій.

Серія А, восьмий тур

Сассуоло – Рома 0:1

Гол: Дібала, 16

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Ідзес, Романья (Канде 39), Дойг, Матич, Торстведт (Вранкс 60), І. Коне (Лорієнте 81), Берарді (Вольпато 60), Пінамонті, Фадера (Хеддіра 81)

Рома: Свілар, Челік, Манчіні, Ндіка, Веслі (Ренш 87), Крістанте (Лоренцо Пеллегріні 66), М. Коне, Цімікас (Ермосо 46), Бейлі (Довбик 50), Ель-Айнауї, Дібала (Суле 66)

Попередження: Торстведт, Дойг, Вольпато – Манчіні, Ермосо