Сергій Стаднюк

У матчі за Суперкубок Німеччини Баварія на виїзді впевнено переграла Штутгарт.

Мюнхенці відкрили рахунок ще у першому таймі завдяки точному удару Гаррі Кейна. Під кінець гри дебютний гол за клуб оформив Луїс Діас, фактично гарантувавши перемогу.

Штутгарт спромігся відповісти лише в компенсований час. Левелінг скоротив відставання на 94-й хвилині, проте на те, аби врятувати гру, часу вже не вистачило.

Баварія здобула перемогу в матчі та виграла перший трофей у сезоні. Штутгарт вдруге поспіль поступився у боротьбі за цей титул. Минулого року кривдником «швабів» був Баєр.

Суперкубок Німеччини

Штутгарт – Баварія 1:2

Голи: Левелінг, 90+4 – Кейн, 18, Луїс Діас, 77

Штутгарт: Бредлов, Міттельштадт, Фаґноман (Асіньйон 81), Шабо (Гендрікс 71), Хакес, Штіллер (Чема 87), Каразор (Нарті 81), Фюріх (Демирович 71), Левелінґ, Ундав, Вольтемаде

Баварія: Ноєр, Станишич, Лаймер (Бое 72), Та, Упамекано (Кім Мін Чже 80), Ґорецка (Бішоф 90+3), Кімміх, Олісе (Карл 90+3), Діас, Ґнабрі (Геррейру 80), Кейн

Попередження: Міттельштадт – Упамекано, Олісе, Кейн