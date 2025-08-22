Сергій Стаднюк

У другому турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на виїзді розгромив Вест Гем.

Господарі стартували вдало й вже на 6-й хвилині Лукас Пакета відкрив рахунок фантастичним ударом здалеку. Однак це лише розлютило гостей. Жоао Педро зрівняв на 15-й хвилині та ще двічі асистував партнерам, зробивши вагомий внесок у розгром суперника.

До перерви Челсі оформив комфортну перевагу завдяки голам Нету й Фернандеса, а після відпочинку довершили розгром Кайседо та Чалоба. Варто зазначити, що «молотобійці» забили ще раз, але гол Фюллькруга було скасовано через офсайд.

Український вінгер лондонців Михайло Мудрик продовжує відбувати дискваліфікацію через допінговий скандал. У цій грі участі футболіст не брав.

Челсі здобув першу перемогу в сезоні та набрав чотири очки.

АПЛ, другий тур

Вест Гем – Челсі 1:5

Голи: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Нету, 23, Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58

Вест Гем: Германсен, Тодібо (Поттс, 46), Кілман, Аґерд, Ван-Біссака, Уорд-Прауз, Соучек (Уокер-Пітерс, 70), Діуф, Пакета, Боуен, Фуллькрюґ (Уілсон, 46)

Челсі: Санчес, Ґюсто (Джеймс, 69), Адарабіойо, Чалоба (Фофана, 70), Кукурелья (Гато, 69), Фернандес, Кайседо, Естевао (Ґіттенс, 77), Педро, Нету, Делап (Сантос, 62)

Попередження: Гато