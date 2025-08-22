Сергій Стаднюк

У другому турі французької Ліги 1 ПСЖ удома мінімально переграв Анже.

Вже у середині першого тайму парижани мали чудову нагоду вийти вперед. Але один із головних претендентів на Золотий м’яч Усман Дембеле не реалізував пенальті.

Переможний гол господарі забили вже після перерви – на 50-й хвилині відзначився Фабіан Руїс. Український новачок парижан Ілля Забарний увесь матч провів у запасі та на поле так і не вийшов.

ПСЖ набрав шість очок у турнірній таблиці, поки не втрачаючи балів.

Ліга 1, другий тур

ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Фабіан Руїс, 50

ПСЖ: Шевальє, Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі, Руїс, Вітінья, Невеш (Заїр-Емері, 67), Барколя (Рамуш, 67), Дембеле (Лі Кан Ін, 81), Дуе (Мбає, 77)

Анже: Коффі, Лефор, Камара, Аркю, Еком'є (Анен, 77), Белькебла, Куркуль (Капель, 46), Белькдім (Машін, 87), Раолісоа, Шеріф (Аллевіна, 62), Леполь