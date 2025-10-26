Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 26 жовтня, у 15-му турі української Другої ліги.

У групі А Другої ліги Скала 1911 здобула розгомну домашню перемогу над Реал Фармою. Господарі відкрили рахунок уже на 16-й хвилині завдяки точному удару Ралюченка, а після перерви Фесенко подвоїв перевагу команди. Крапку в матчі поставив Фетько на 79-й хвилині, довершивши розгром.

Інший поєдинок у групі завершився бойовою нічиєю – Ужгород і Вільхівці розійшлися миром 1:1. Гості першими вийшли вперед після голу Минайленка на 63-й хвилині, але господарі не здалися і вирвали нічию наприкінці зустрічі – Базаров зрівняв рахунок ближче до кінця.

Ситуація у групі А виглядає так:

У групі Б справжня драма розгорнулася в матчі Колоса-2 з Діназом, де господарі здобули перемогу 2:1, забивши двічі наприкінці гри. Після пенальті Бобіти в середині другого тайму команда з Вишгорода вела у рахунку, навіть попри вилучення Катюхіна на 15-й хвилині.

Проте після другого попередження Остапчука Колос-2 зумів переламати хід зустрічі. Кузик зрівняв рахунок на 86-й хвилині, вже у компенсований час Канаєв приніс господарям перемогу ефектним ударом.

Такі розклади у турнірній таблиці групи Б:

Друга ліга, 15-й тур

Група А

Скала 1911 – Реал Фарма 3:0

Голи: Ралюченко, 16, Фесенко, 50, Фетько, 79

Вільхівці – Ужгород 1:1

Голи: Базаров, 78 – Минайленко, 63

Група Б

Колос-2 – Діназ 2:1

Голи: Канаєв, 90+1, Кузик, 86 – Бобіта, 62 (пен.)

Вилучення: Катюхін, 15, Остапчук, 86