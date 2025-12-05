Сергій Разумовський

Завершилися найцікавіші матчі п’ятниці, 5 грудня, у 15-му турі французької Ліги 1. Обидва подарували несподівані результати.

У грі між Брестом і Монако господарі з перших хвилин діяли сміливо й активно, що швидко дало результат: на 28-й хвилині Думбія скористався своїм моментом і відкрив рахунок, вивівши Брест уперед. Після гола Монако намагався перехопити ініціативу, але оборона господарів трималася впевнено. Ситуація ускладнилася для Бреста на 60-й хвилині, коли Ажорк отримав червону картку й залишив свою команду в меншості. Попри це, Брест вистояв під тиском монегасків у заключні півгодини та зумів зберегти мінімальну перевагу 1:0 до фінального свистка.

У поєдинку Лілля проти Марселя все вирішив ранній гол: уже на 10-й хвилині Етан Мбаппе відзначився точним ударом, відкривши рахунок і забеспечивши господарям комфортний сценарій гри. Отримавши перевагу, «доги» грамотно комбінували у нападі й намагалися контролювати м’яч, водночас не даючи провансальцям розігратися в атаці. Гості змушені були більше йти вперед, але оборона Лілля діяла злагоджено, не дозволяючи створити по-справжньому гострі моменти біля своїх воріт. У підсумку ранній гол брата того самого Мбаппе став єдиним у матчі й приніс перемогу 1:0.

Лілль набрав 29 очок і наздогнав Марсель у турнірній таблиці. Монако (23) – лише сьомий.

Ліга 1, 15-й тур

Брест – Монако 1:0

Гол: Думбія, 28

Вилучення: Ажорк, 60 (Брест)

Лілль – Марсель 1:0

Гол: Етан Мбаппе, 10

Лілль: Озер, Перро, Манді, Нгой, Меньє, Бенталеб, Андре, Сахрауї (Коррея, 70), Мбаппе (Мукау, 70), Гаральдссон (Гомеш, 84), Ігамане (Жиру, 26)

Марсель: Рульї, Балерді, Агерд, Павар (Баколя, 66), Емерсон, Вермерен, Кондогбія (Надір, 80), Веа, Пайшан (Ммаді, 80), Грінвуд, Обамеянг (Важ, 66)

Попередження: Озер (90+1) – Вермерен (26)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Лілль – Марсель.