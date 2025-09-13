Сергій Стаднюк

Завершилися останні матчі суботи, 13 вересня, у третьому турі іспанської Ла Ліги.

Атлетік, що до того не втрачав очок, сенсаційно поступився Алавесу з мінімальним рахунком. Єдиний гол у грі стався в середині другого тайму, коли хавбек господарів Алекс Беренгер невдало зіграв у власному штрафному майданчику й зрізав м’яч у свої ворота. Попри спроби басків відігратися, захист Алавеса витримав тиск і зберіг переможний результат.

Атлетико у Мадриді здобув впевнену перемогу над Вільярреалом. Уже у самому дебюті Пабло Барріос відкрив рахунок, а на початку другого тайму Ніко Гонсалес подвоїв перевагу «матрацників». Гра була скоріше рівною, проте забивали лише підопічні Дієго Сімеоне, не дозволивши «жовтій субмарині» оформити навіть гол престижу. Варто зазначити, що український воротар Яків Кінарейкін знову не потрапив до заявки гостей.

Атлетік залишився із 9 очками у турнірній таблиці й втратив шанс наздогнати Реал (12). Атлетико набрав п’ять балів і піднявся до верхнього десятка.

Ла Ліга, третій тур

Атлетік – Алавес 0:1

Гол: Беренгер, 57 (автогол)

Атлетико – Вільярреал 2:0

Голи: Барріос, 9, Ніко Гонсалес, 52

Атлетико: Облак, Руджері (Ганцко 76, Галан 83), Льоренте, Лангле, Ле Норман (Пубіль 77), Барріос, Коке, Гонсалес (Галлахер 76), Сімеоне, Альварес (Сорлот 46), Грізманн

Вільярреал: Рейс, Кардона (Педраса 79), Моуріньйо, Фойт, Вейга, Молейро (Комесанья 64), Бьюкенен, Парехо, Партей (Гує 64), Мікаутадзе (Олувасейї 79), Пепе (Перес 64)

Попередження: Хуліан Альварес, Руджері – Парехо, Вейга, Моуріньйо, Педраса