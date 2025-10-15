Результати кваліфікації до ЧС-2026 за 14 жовтня. Впевнені перемоги Англії, Італії та Іспанії. Нічия Португалії з Угорщиною
Відбулося 8 поєдинків
22 хвилини тому
Учора, 14 жовтня, відбулися вісім поєдинків європейського відбору до чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Результати матчів кваліфікації ЧС-2026 (14 жовтня):
Естонія – Молдова – 1:1 (Кайт 12 - Бодіштяну 64)
Андорра – Сербія – 1:3 (Лопес 17 - Гарсія 19 авт, Влахович 54, Мітрович 77 пен)
Іспанія – Болгарія – 4:0 (Меріно 35, 57, Чернев 79 авт, Оярсабаль 90+2 пен)
Туреччина – Грузія – 4:1 (Їлдиз 14, Демірал 22, 52, Акгюн 35 - Кочорашвілі 64)
Італія – Ізраїль – 3:0 (Ретегі 45+2 пен, 74, Манчіні 90+3)
Латвія – Англія – 0:5 (Гордон 26, Кейн 44, 45+4, Тонішевс 58 авт, Езе 86)
Португалія – Угорщина – 2:2 (Роналду 22, 45+3 - Салаї 8, Собослаї 90+2)
Ірландія – Вірменія – 1:0 (Фергюсон 70)
Чинним чемпіоном світу залишається збірна Аргентини, яка у фіналі ЧС-2022 перемогла Францію. Основний час того матчу завершився з рахунком 3:3, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися аргентинці — 4:2.
