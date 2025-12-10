Ліга чемпіонів. Всі результати матчів 10 грудня та оновлена турнірна таблиця
Арсенал йде без втрачених очок, казахстанський Кайрат - на останньому місці
близько 2 годин тому
Заврешився другий ігровий день шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів.
У середу, 10 грудня, відбулися дев’ять матчів турніру
Результати ігор:
Вільярреал (Іспанія) – Копенгаген (Данія) 2:3
Голи: Комесанья 47, Олувасеї 56 – Ельюнуссі 2, Ашурі 48, Корнеліус 90
Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нідерланди) 2:4
Голи: Дуран 10, Матеус Сілва 47 – Дольберг 39, Глух 79, 90 Гаеї 83
Реал Мадрид (Іспанія) – Манчестер Сіті (Англія) 1:2
Голи: Родріго 28 – O'Райллі 35, Голанд 43 пен
Атлетік Більбао (Іспанія) – ПСЖ (Франція) 0:0
Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Буде/Глімт (Норвегія) 2:2
Голи: Брандт 18, 51 – Алесамі 42, Гауге 75
Брюгге (Бельгія) – Арсенал (Англія) 0:3
Голи: Мадуеке 25, 47, Мартінеллі 56
Баєр Леверкузен (Німеччина) – Ньюкасл Юнайтед (Англія) 2:2
Голи: Гімараєш 13 авт, Грімальдо 88 – Гордон 51 пен, Майлі 74
Бенфіка (Португалія) – Наполі (Італія) 2:0
Голи: Ріос 20, Баррейро 49
Ювентус (Італія) – Пафос (Кіпр) 2:0
Голи: Маккенні 67, Девід 73
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 6 турів:
Нагадаємо, цього тижня свої матчі в Лізі конференцій проведуть українські клуби.
Динамо Київ зіграє на виїзді проти Фіорентини у четвер, 11 грудня, початок о 19:45.
Шахтар Донецьк вирушить на матч із Хамруном, початок — о 22:00.
