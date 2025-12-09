У вівторок, 9 грудня, відбулися дев'ять матчів шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів.



Результати ігор:

Кайрат Алмати (Казахстан) – Олімпіакос Пірей (Греція) 0:1

Гол: Желсон Мартінш 73

Баварія Мюнхен (Німеччина) – Спортінг (Португалія) 3:1

Голи: Гнабрі 65, Карл 69, Та 77 - Кімміх 54 авт

Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія) 0:1

Гол: Собослаї 88 пен

Аталанта (Італія) – Челсі (Англія) 2:1

Голи: Скамакка 55, Де Кетелааре 83 – Жуан Педро 25

Барселона (Іспанія) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) 2:1

Голи: Кунде 50, Кунде 53 – Кнауфф 21

ПСВ (Нідерланди) – Атлетіко (Іспанія) 2:3

Голи: Тіль 10, Пепі 85 – Альварес Рікардо 37, Ганцко 52, Серлот 56

Тоттенгем (Англія) – Славія Прага (Чехія) 3:0

Голи: Зіма 26 авт, Кудус 50, Сімонс 79 пен

Рояль Уніон СЖ (Бельгія) – Марсель (Франція) 2:3

Голи: Халайлі 5, Халайлі 71 – Пайшан 15, Грінвуд 41, Грінвуд 58

Монако (Франція) – Галатасарай (Туреччина) 1:0

Гол: Балогун 68

Нагадаємо, у цей мідвік також свої матчі у Лізі конференцій зіграють українські Динамо та Шахтар.

Динамо Київ зіграє на виїзді проти італійської Фіорентини у четвер, 11 грудня, початок о 19:45.

Шахтар Донецьк також в гостях зіграє проти мальтійського Хамруна у четвер, 11 грудня, початок о 22:00.