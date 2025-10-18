Сергій Стаднюк

Керівник медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов-молодший відсторонений від виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє Meta.ua.

За даними видання, таке рішення керівництва пов’язане з тим, що Шахов, перебуває у дружніх стосунках з Андрієм Ярмоленком. Вважається, що таким чином він є залученим до конфлікту між футболістом і головним тренером Олександром Шовковським, про який раніше повідомляли ЗМІ.

Наразі Шахов не бере участі у медіаактивностях клубу. Також він не поїде на виїзний матч киян проти Сівасспора у Лізі конференції до Туреччини, що відбудеться 23 жовтня.

Після гри попереднього туру УПЛ з Металістом 1925 (1:1) Шовковський прокоментував відсутність Ярмоленка у заявці. За словами фахівця, після матчу з Кристал Пелас гравець повідомив про сімейні проблеми та залишив розташування команди. Тренер додав, що деталей він не знає і вважає ситуацію дивною.