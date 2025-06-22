Павло Василенко

Аргентинський Рівер Плейт зіграв внічию з мексиканським Монтерреєм (0:0) у другому турі групи E на Клубному чемпіонаті світу. За безгольовою дуеллю на стадіоні «Роуз Боул» у Пасадині спостерігали майже 60 000 глядачів, які побачили дев'ять жовтих та одну червону картку замість голів.

З цим результатом Рівер Плейт набрав чотири очки та близький до виходу до 1/8 фіналу турніру. Мексиканський Монтеррей має два очки після двох турів та зустрінеться з японським клубом Урава Ред Даймондс в останньому матчі групового етапу, а Рівер Плейт зустрінеться з міланським Інтером.

Монтеррей потрібно перемогти своїх японських суперників у фінальному матчі групи, а також сподіватися на сприятливий результат у протистоянні Рівер Плейт та Інтер, щоб вийти у плей-оф.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Група Е

Рівер Плейт – Монтеррей – 0:0