Рома пригальмувала чемпіонську ходу Мілана. Відео
За відсутності Довбика
Рома та Мілан поділили очки в матчі 22 туру Серії А. Зустріч у Римі завершилась з рахунком 1:1.
Команди обмінялись голами по перерві: Де Вінтер на 62-й хвилині засмутив перемовнений «Олімпіко». За відсутності Артема Довбика рятівником для Роми став Пеллегріні, який голом з пенальті допоміг звести гру до нічиєї.
Осічка Мілана в столиці дозволила Інтеру відірватись на 5 очок в боротьбі за Скудетто. Рома.
Серія А. 23 тур
Рома - Мілан 1:1
Голи: Пеллегріні, 74 (з пенальті) - Де Вінтер, 62
