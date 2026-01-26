Рома та Мілан поділили очки в матчі 22 туру Серії А. Зустріч у Римі завершилась з рахунком 1:1.

Команди обмінялись голами по перерві: Де Вінтер на 62-й хвилині засмутив перемовнений «Олімпіко». За відсутності Артема Довбика рятівником для Роми став Пеллегріні, який голом з пенальті допоміг звести гру до нічиєї.

Осічка Мілана в столиці дозволила Інтеру відірватись на 5 очок в боротьбі за Скудетто. Рома.

Серія А. 23 тур

Рома - Мілан 1:1

Голи: Пеллегріні, 74 (з пенальті) - Де Вінтер, 62