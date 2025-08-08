У товариському матчі між саудівським Аль-Насром і португальським Ріу Аве команда Роналду здобула впевнену перемогу з рахунком 4:0. Форвард і капітан Аль-Насра Криштиану Роналду відзначився хет-триком, забивши на 44-й, 63-й та 68-й хвилинах, один гол із яких – з пенальті. Перший м’яч у грі забив Мохамед Симакан на 15-й хвилині.

40-річний португалець вкотре підтвердив свою високий рівень і важливість для команди, продемонструвавши майстерність і результативність. Роналду виступає за Аль-Наср із січня 2023 року і за цей час у 105 офіційних матчах забив 93 голи та зробив 19 результативних передач.

Наступні матчі Аль-Насра відбудуться 10 серпня проти іспанської Альмерії та 19 серпня – у поєдинку за Суперкубок Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада.