Сергій Стаднюк

У фіналі Ліги націй збірна Португалії на Альянц-Арені здолала Іспанію.

Перший тайм залишився за іспанцями. А точніше, за басками. Відкрив рахунок Субіменді, однак майже одразу неймовірний прохід і удар виконав Нуну Мендеш. А на останніх хвилинах перед перервою Оярсабаль оформив «гол у роздягальню», уникнувши офсайду.

Другу 45-хвилинку вже впевнено виграли португальці. По завершенні години гри Роналду ідеально зреагував на відскок у штрафному майданчику суперника та не залишив шансів Сімону. Під кінець основного часу Кріштіану присів на газон, його довелося замінити, а гра перейшла у екстратайми.

Додатковий час переможця не виявив. Активніше його розпочала все ж Португалія. Однак у міні-перерві Луїс де ла Фуенте вирішив замінити Ламіна Ямаля. І це подіяло – «Фурія роха» тиснула майже всю останню 15-хвилинку. Однак забити не вдалося. Слід відзначити удар Педро Порро, який помітив вихід Кошти і пробив з центру поля – м’яч трохи розминувся з дев’яткою.

А у серії пенальті точнішими виявилися португальці. Ключовим став сейв Кошти після удару Морати. Команда Роберто Мартінеса виграла матч і стала чемпіоном Ліги націй. Це другий подібний трофей для збірної Португалії.

Ліга націй. Фінал:

Португалія – Іспанія 2:2 (5:3 – пен.)

Голи: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Португалія: Кошта, Мендеш, Невеш (Семеду 46), Інасіу (Вейга 74), Діаш, Фернандеш, Вітінья, Сілва (Леау 74), Нету (Жота 105), Роналду (Рамуш 88), Консейсау (Невеш 46)

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Мінгеса (Порро 93), Гейзен, Ле Норман, Руїс (Меріно 75), Субіменді, Педрі (Іско 75), Вільямс (Баена 92), Оярсабаль (Мората 111), Ямаль (Піно 105)

Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш – Фабіан Руїс, Ле Норман, Баена, Порро

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Португалія – Іспанія.