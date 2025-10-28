Розклад матчів 1/8 фіналу Vbet Кубка України-25/26 на 28 жовтня
Сьогодні зіграють представники нижчих ліг
близько 2 годин тому
Новий Кубок України - фото УАФ
Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2025/2026.
Перші три поєдинки відбудуться у вівторок, 28 жовтня. У зустрічах візьмуть участь представники Першої та Другої ліг чемпіонату України.
Цьогоріч у розіграші Кубка беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорська.
На цій стадії змагатимуться клуби, які здобули перемоги у матчах 1/16 фіналу.
Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу
28 жовтня 2025 року
Чернігів — Лісне (Київ), 12:00
Протистояння складається з одного матчу. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
Поділитись