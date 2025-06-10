Розкрите майбутнє Мессі в Інтері Майамі
Хорхе Мас: Рішення за Лео, але ми зробили все, щоб він почувався як удома
близько 1 години тому
Один із власників Інтера Маямі Хорхе Мас поділився планами щодо майбутнього Ліонеля Мессі. Наразі контракт аргентинця з клубом діє до кінця 2025 року, але керівництво хоче, щоб легендарний №10 залишився в команді довше.
Я вже говорив, що моє бажання, моя мрія – щоб наш номер десять відкрив новий стадіон у березні. Остаточне рішення – за Мессі. Ми хочемо, щоб він завершив кар'єру тут. Кілька місяців тому я говорив, що новини будуть влітку. Сподіваюся, все вирішиться якнайшвидше. Я налаштований оптимістично, адже ми зробили все можливе, щоб Лео почувався як удома.
Мессі – справжній звір, який хоче перемагати і готовий до конкуренції. Сподіваюся, що в найближчі роки ми виграємо з ним багато трофеїв, – зазначив Мас в інтерв’ю ESPN.
Нагадаємо, Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року.
Також, ось як виглядатимуть бутси, в яких Мессі виступить на Клубному чемпіонаті світу.
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