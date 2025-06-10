Один із власників Інтера Маямі Хорхе Мас поділився планами щодо майбутнього Ліонеля Мессі. Наразі контракт аргентинця з клубом діє до кінця 2025 року, але керівництво хоче, щоб легендарний №10 залишився в команді довше.

Я вже говорив, що моє бажання, моя мрія – щоб наш номер десять відкрив новий стадіон у березні. Остаточне рішення – за Мессі. Ми хочемо, щоб він завершив кар'єру тут. Кілька місяців тому я говорив, що новини будуть влітку. Сподіваюся, все вирішиться якнайшвидше. Я налаштований оптимістично, адже ми зробили все можливе, щоб Лео почувався як удома.

Мессі – справжній звір, який хоче перемагати і готовий до конкуренції. Сподіваюся, що в найближчі роки ми виграємо з ним багато трофеїв, – зазначив Мас в інтерв’ю ESPN.