Сергій Стаднюк

У шостому турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ на своєму полі мінімально переграв Рух.

Господарі діяли з великим бажанням довести перевагу перед своїми вболівальниками, а особливого підтексту грі додавав факт, що нинішній наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов раніше очолював саме львів’ян.

Вже у першому таймі господарі втілили свою перевагу в забитий м’яч – відзначився Оба, влучно завершивши атаку команди. Львів’яни після пропущеного м’яча не створили особливої гостроти. Надійна оборона ЛНЗ не допустила справді небезпечних моментів біля своїх воріт, втримавши позитивний результат.

ЛНЗ набрав десять очок і вийшов на п’яту сходинку. Рух із трьома балами залишився останнім.

УПЛ, шостий тур

ЛНЗ – Рух 1:0

Гол: Оба, 32

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Дідик, Горін, Кузик, Рябов, Танковський (Пастух, 62), Яшарі (Нонікашвілі, 79), Оба, Ейнел (Беннетт, 62), Ассінор (Кравчук, 87)

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Едсон, Копина, Роман (Лях, 68), Притула, Слюсар (Кітела, 46), Фаал (Квас, 89), Клайвер (Рейляну, 46), Квасниця (Руніч, 83)

Попередження: Оба – Клайвер, Едсон, Кітела