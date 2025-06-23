Михайло Цирук

Який вигляд зазвичай має карʼєра футболіста у 40 років? Варіантів, як правило, декілька: можна або завершити, або розривати всіх десь у Саудівській Аравії чи МЛС, або ж бути душею роздягальні у клубі умовної Серії А чи в скромніших європейських лігах. Однак жоден з цих шляхів не для іспанського півзахисника Санті Касорли, який наприкінці карʼєри обрав зовсім інший.

Від Овʼєдо до Овʼєдо

Футбольний шлях дворазового чемпіона Європи, найкращого футболіста 2007 року в Іспанії та людини, що має у своєму активі 81 поєдинок та 15 голів за національну збірну розпочинався саме в Реалі Овʼєдо. Після кількох років тут на 17-річного гравця звернув увагу Вільярреал.

У системі жовтої субмарини Касорла сумарно провів 10 років, у 2005 доходив з командою до півфіналу Ліги чемпіонів. Влітку 2011 року півзахисник за дуже солідні, на той час, 23 млн євро перебрався до Малаги, і одразу провів там видатний сезон: зіграв у всіх іграх чемпіонату, 10 разів став найкращим гравцем матчу та допоміг команді фінішувати в топ-4 і потрапити в зону ЛЧ.

Однак в наступній кампанії у Малаги виникли серйозні фінансові проблеми, тож коли лондонський Арсенал запропонував за головну зірку клубу 19 млн євро, особливого вибору, окрім як прийняти пропозицію, у команди не було. В Арсеналі Касорла також сходу став одним з ключових гравців. У дебютному сезоні іспанець забив 12 голів, віддав 11 результативних передач та став найкращим гравцем команди.

Загалом Санті провів на Емірейтс 6 років, вигравши з канонірами три кубки та три Суперкубки Англії. У період виступів за Арсенал у біографії гравця стався ще один цікавий епізод. Коли у 2012 році рідний Овʼєдо опинився на межі банкрутства, Касорла, разом з іншими відомими вихованцями клубу, серед яких, зокрема, був Хуан Мата, купив його акції, допомігши таким чином погасити борги.

Після Англії в карʼєрі футболіста знову був Вільярреал. Перехід туди стався не від хорошого життя: у 2016-2017 роках Санті отримував якусь просто незліченну кількість важких травм. Важких настільки, що лікарі радили забути не лише про футбол, а й навіть того, що гравець зможе просто нормально ходити не гарантували. Він ереносив операцію за операцією та зовсім не грав, тож коли його контракт добіг завершення Арсенал просто не став його продовжувати.

Та повернувшись на правах вільного агента до Іспанії уже списаний багатьма гравець якимось дивом зумів набрати форму та оформив 10 гольових передач за сезон, посівши третє місце в рейтингу найкращих асистентів Ла Ліги. Потрохи готуватися до футбольної пенсії Касорла став лише у сезоні 2020/21, коли перейшов у катарський Аль-Саад.

Там гравець провів три роки, у першому сезоні оформив солідні 13+11 у чемпіонаті та точно міг би видати ще кілька якісних сезонів. Та коли у 38 років виникла можливість повернутися в рідний Вільярреал, іспанець просто не зміг від неї відмовитися.

Пристрасть важливіша за гроші

Після футбольних заробітків у Катарі Касорла поставився до виступів за рідний Овʼєдо як до благодійності. Гравець був готовий грати за рідний клуб безкоштовно, однак у професійному футболі так не працює, тож у контракті прописали “мінімалку”, яка на рівні Сегунди складає 91 тисячу євро на рік, а 10% від продажу футболок Санті домовилися витрачати на розвиток академії.

Зрозуміло, грати багато Касорла вже був неготовий. У сезоні 2023/24 він відіграв 26 матчів у всіх турнірах, у яких провів на полі трохи більше тисячі хвилин, і відзначився чотирма асистами. Сам же Овʼєдо видав дуже драматичну кампанію, у запеклій боротьбі посів шосте місце в турнірній таблиці, яке дозволило зіграти у плейоф за підвищення в класі, однак у фіналі плейоф прикро поступився Еспаньйолу (1:0; 0:2).

Наступний сезон видався ще кращим як для Касорли, так і для команди. Санті відіграв за сезон 35 матчів, провів на полі вдвічі більше ігрових хвилин, ніж у попередній кампанії та оформив 5+5 за системою гол+пас. Ну а Овʼєдо вперше з 2001 року повернувся до Ла Ліги.

У цій драматичній історії 40-річний гравець був однією з головних дійових осіб. Два зі своїх п'яти голів за сезон Касорла забив у плейоф, відзначившись вирішальним голом у другому матчі півфінального протистояння з Альмерією (2:1; 1:1), а також реалізувавши пенальті у другому фінальному матчі проти Мірандеса (0:1; 3:1).

🤯SANTI CAZORLA HAS TAKEN HIS BOYHOOD CLUB TO THE LA LIGA AFTER 24 YEARS pic.twitter.com/EH9df34YS0 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 21, 2025

Тепер Санті Касорла матиме можливість виступити разом з клубом дитинства, за який ніколи не грав на дорослому рівні, у Ла Лізі. За 24 роки відсутності там виросло ціле покоління вболівальників, яке ніколи не бачило, та навіть не мріяло побачити свою команду на рівні еліти, але клуб, який уже давно міг зникнути, знову серед найкращих. І допоміг йому в цьому гравець, який також міг, і навіть мав давно зникнути як професійний футболіст.

Історія Касорли справді варта екранізації та якогось мінісеріалу від Нетфліксу. У час, коли футбол давно перетворився на бізнес та роботу, він на власному прикладі доводить, що пристрасть та любов до гри все ще здатні творити дива, а бажання та терпіння часом можуть бути сильнішими за, здавалося б, непереборні обставини.

У матеріалі використані фото Getty Images