В четвер, 23 жовтня, київське Динамо проведе другий матч групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Суперником команди Олександра Шовковського стане турецький Самсунспор, який після сенсаційної перемоги на виїзді над Легією (1:0) готується прийняти українського гранда на власному полі.

Форма команд

Для Самсунспора цей сезон – дебютний у головній сітці єврокубків, і старт вийшов більш ніж вдалим. Після перемоги над Легією турки продовжили свою безпрограшну серію, що вже налічує шість матчів поспіль (3 перемоги, 3 нічиї). Проте вдома результати підопічних Томаса Райса не настільки переконливі – лише одна перемога в п’яти останніх іграх (3 нічиї, 1 поразка), причому три з них завершилися без голів.

Динамо прибуло до Туреччини у важкому становищі – без перемог у п’яти останніх матчах (4 нічиї, 1 поразка). Старт у Лізі конференцій також не задався: поразка 0:2 від Крістал Пелас додала ще більше сумнівів у власних силах. Загалом у п’яти останніх єврокубкових матчах кияни мають лише одну перемогу при чотирьох поразках. Втім, у чотирьох останніх виїзних іграх у всіх турнірах Динамо не програвало (1 перемога, 3 нічиї).

Історія протистоянь

Це буде перша зустріч між цими командами. Для Самсунспора – також дебютний матч проти представників України. Динамо ж не може виграти в турецьких клубів у п’яти поспіль поєдинках (1 нічия, 4 поразки) – серія, яка триває з початку сезону 2022/23.

Цікава статистика

У чотирьох останніх матчах Самсунспора арбітри показували в середньому по шість жовтих карток.

Жоден з шести домашніх матчів турецької команди в єврокубках не завершувався з голами обох сторін.

У шести з семи останніх матчів Динамо фіксувався парний рахунок за кількістю голів.

Кияни пропускали щонайменше двічі у чотирьох із п’яти останніх виїзних єврокубкових зустрічей.

Ключові гравці та кадрові втрати

Самсунспор розраховує на Антоні Мусабу, який забив переможний м’яч у матчі проти Легії. Цікаво, що чотири з шести його останніх голів припали на відрізок після 85-ї хвилини. У Динамо варто стежити за Назаром Волошиним – усі його останні чотири голи були забиті між 30-ю та 60-ю хвилинами.

Турецький клуб, ймовірно, не зможе розраховувати на Олів’є Нтчама та Сонера Айдогду. У складі киян залишається під питанням участь Крістіана Біловара, який пропустив попередній матч.

Слова Олександра Шовковського

Про ситуацію в команді:

«На жаль, у нас повний лазарет. Не можуть допомогти Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торрес, Дубінчак. Так само відправили Захарченка та Пономаренка грати за U19, щоб мали ігрову практику».

Про суперника:

«Самсунспор провів фантастичний минулий сезон у Туреччині, посівши третє місце. Це агресивна команда з хорошими швидкісними гравцями. Вони вдало підсилилися і зараз демонструють якісний футбол».

