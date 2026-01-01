Сандерленд завадив Ман Сіті наблизитись до Арсенала
«Містяни» не змогли перемогти у Вірсайді
близько 2 годин тому
Сандерленд та Манчестер Сіті закривали програму 19 туру АПЛ. Матч завершився з рахунком 0:0.
Хосеп Гвардіола вперше з 2017 року завітав до Вірсайду, зустрівши шалений спротив новачка АПЛ.
Швидкий гол у виконанні гостей було скасовано VAR, який помітив офсайд у Бернарду Сілви, якого вивів на ворота Холанд. Сандерленд відповів своїм небезпечним моментом Броббі, з ударом якого впорався Доннарумма.
По перерві обидві команди мали передумови відзначитись, проте вболівальники так і не дочекались голів на «Стедіум оф Лайт».
Вдруге поспіль у заявці Сандерленда опинився гравець молодіжної збірної України Тимур Тутєров, який спостерігав за грою з лави запасних.
АПЛ. 19 тур
Сандерленд = Манчестер Сіті 0:0