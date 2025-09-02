СБУ провела обшуки вдома у Кирила Мазура, асистента головного тренера збірної України U-21 Унаї Мельгоси. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Є одна річ, яка в контексті збірних турбує мене навіть більше, ніж футбол. Тому що до всього футбольного зараз так само додаються і довкола футбольні моменти. Ви ж памʼятаєте навесні розслідування Михайла Співаковського про корупцію в українському футболі? Виявляється, корупція в українському футболі є. Тільки от Михайло хотів повести усіх трошки сильно в протилежний бік. Нюанс у тому, що повʼязнули у корупції саме ті, хто хотів чесними непідкупними вустами одеського Шерлока заплямувати імена інших людей. І найгірше в усій цій історії, що дуже серйозні нюанси є з людьми, які працюють у системі збірних. Дуже серйозні.

Вдома в асистента Уная Мельгоси по молодіжній збірній Кирила Мазура Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки. Наскільки мені відомо, у цілому ряді, давайте я так скажу, нечистоплотних моментів фігурує імʼя асистента Сергія Реброва Гліба Платова. Наскільки мені відомо, там питання ого-го-го які серйозні. Просто я не можу про все говорити, поки компетентні органи не до кінця свою роботу виконали. В даному випадку це не те, що якийсь там блогер собі щось нафантазував. Сам чи з чиєїсь подачі. Фоточки до чогось приклеїв і вуаля, мафію розкрив. Ні, тут не дитяча пісочниця. З того, що я знаю, рівень пи****а вимальовується просто колосальний.

Ви просто вдумайтесь. Ви розумієте, що таке обшуки від СБУ? Ви розумієте, що на проведення обшуків потрібні санкції, а якщо санкції отримано, це означає, що порушено кримінальну справу. Ви ж розумієте що виходить? Що члени тренерських штабів збірної України фігурують у цій кримінальній справі. Це безпрецедентна історія в українському футболі.