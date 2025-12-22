Нападник Баварії Гаррі Кейн встановив новий рекорд чемпіонату Німеччини, ставши найшвидшим гравцем в історії Бундесліги, який досяг позначки у 100 результативних дій за системою гол плюс пас.

Англієць відзначився забитим м’ячем у матчі 15-го туру проти Хайденхайма, в якому мюнхенський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 4:0.

Німеччина. Бундесліга. 15-й тур

Хайденхайм – Баварія 0:4

(Станишич 15, Олісе 32, Діас 86, Кейн 90+2)

Завдяки цьому голу Кейн довів свій показник у Бундеслізі до 100 очок за системою гол плюс пас (81 гол і 19 асистів). На досягнення цього рубежу йому знадобилося лише 78 матчів — це найкращий результат з моменту початку ведення такої статистики з сезону 2004/2005. Попередній рекорд належав Арьєну Роббену, який дістався цієї позначки після 119 поєдинків.

Гаррі Кейн приєднався до Баварії влітку 2023 року, перейшовши з Тоттенгема. У поточному сезоні форвард уже провів 15 матчів у Бундеслізі, забив 19 голів і віддав три результативні передачі. Також на його рахунку п’ять м’ячів у шести іграх Ліги чемпіонів, п’ять голів у Кубку Німеччини та один точний удар у Суперкубку країни.