Фіорентина поступилась Комо в рамках 4 туру Серії А (1:2).

Майбутній суперник Динамо в Лізі конференцій повернувся на рідний стадіон, на якому продовжується реконструкція і за підтримки рідних трибун Фіорентина організувала швидкий гол у виконанні Мандрагори.

Фіорентина тримала ситуацію під контролем до 65-ї хвилини, коли гості зусиллями Кемпфа відновили паритет. Забитий м'яч надихнув команду Сеска Фабрегаса на камбек і наприкінці матчу Аддай подарував радість фанатам Комо.

В іншому матчі неділі Аталанта розгромила Торіно на полі суперника. Іван Юрич привіз бергамасків на гру з колишньою командою, яка забула вийти на перший тайм.

Дубль Крстовича та гол Сулеймана завчасно вирішили долю поєдинку.

Серія А. 4 тур

Фіорентина - Комо 1:2

Гол: Мандрагора, 6 - Кемпф, 65, Аддай, 90+4

Торіно - Аталанта 0:3

Голи: Крстович, 30, 38, Сулеймана, 34

