Донецький Шахтар вийшов на фінальну стадію переговорів із бразильським Сантосом щодо трансферу 18-річного нападника Луки Мейреллеса. Про це повідомив журналіст Фабіо Сормані у соцмережі X.

Сантос прийняв пропозицію Шахтаря, проте отримає не всю суму угоди, адже володіє лише 70% економічних прав на футболіста. Бразильський клуб розраховує на 8,4 млн євро та хоче зберегти відсоток від майбутнього перепродажу. Шахтар, своєю чергою, пропонує відсоток від прибутку у разі подальшого продажу гравця.

У поточному сезоні Мейреллес встиг провести 8 матчів за першу команду Сантоса, віддавши одну результативну передачу. У молодіжній першості Бразилії U-20 він зіграв 13 поєдинків і забив 13 голів, чим привернув увагу європейських скаутів.

Контракт форварда з Сантосом діє до 31 грудня 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця наразі становить 1,5 млн євро.