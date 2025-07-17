Павло Василенко

У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи фінський Ільвес на своєму стадіоні приймав донецький Шахтар. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

На 9-й хвилині Шахтар мав прекрасний шанс відкрити рахунок. Педріньйо отримав м'яч в штрафному майданчику та пробив в один дотик, але шкіряний пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

На 33-й хвилині Невертон змарнував неабияку нагоду. Він впритул пробив в один дотик, але лише перевірив на міцність стійку воріт Ільвеса.

На початку другого тайму форвард «гірників» Лассіна Траоре пробив зльоту, але дещо неточно. Шахтар контролював хід поєдинку, але забитих м’ячів так і не було.

У першому матчі Шахтар переміг Ільвес з рахунком 6:0. Таким чином, підопічні Арди Турана вийшли в другий раунд кваліфікації Ліги Європи, де зіграють з турецьки Бешикташем.

Ліга Європи. 1-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь:

Ільвес (Тампере, Фінляндія) – Шахтар (Донецьк, Україна) 0:0

Перший матч – 0:6