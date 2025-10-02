Сергій Стаднюк

У першому турі загального етапу Ліги конференцій Шахтар на виїзді здобув вольову перемогу над Абердіном.

Аутсайдеру шотландського Прем’єршипа у самому дебюті вдалося полити фаворита холодним душем. Після незрозумілої гри рукою Кауана Еліаса рефері з допомогою VAR призначив пенальті у ворота «гірників». Різник кут вгадав, але удар Карлссона був занадто точним.

Далі господарям вдавалося впевнено стримувати атаки Шахтаря. Однак фатальною для них стала перша ж серйозна помилка. Захисники забули у штрафному Назарину, що ближче до перерви розстріляв голкіпера.

А після перерви Абердіну не вдалося втримати навіть нічию. Протягом шести хвилин у середині другого тайму Лукас Феррейра і Педро Енріке подарували впевнену перевагу вже «гірника». Додав нервів гол Девліна після удару по порожніх воротах. Однак надалі особливої гостроти шотландці не створили.

Шахтар не без проблем, але вдало розпочав загальний етап Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Загальний етап, перший тур

Абердін – Шахтар 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Енріке, 60

Абердін: Мітов, Кнустер, Мілн, Доррінґтон, Девлін (Нісбет, 86), Палаверса (Нільсен, 66), Армстронг (Шинні, 65), Кларксон (Полвара, 66), Кескiнен, Карлссон (Єнгі, 86), Лазетич.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Назарина, Педріньйо (Ізакі, 75), Марлон Гомес (Грам, 90+2), Очеретько, Феррейра (Конопля, 83), Кауан Еліас (Мейрелліш, 76).

Попередження: Лазетич, 67, НІльсен, 71, Девлін, 75 – Педріньйо, 21, Матвієнко, 67, Різник, 90+1, Вінісіус Тобіас, 90+3.