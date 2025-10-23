Український півзахисник Гурніка Максим Хлань в інтерв'ю Xsport поділився думками напередодні матчу 2 туру Ліги конференцій, в якому донецький Шахтар зустрічатиметься з Легією.

Наш сьогоднішній співрозмовник не так давно протистояв варшавському гранду, якого на старті сезону добряче лихоманить.

Максим Хлань / Фото - УАФ

– Максиме, Легію останнім часом зовсім лихоманить. Що кинулось в очі по матчу з Гурніком?

– До гри з Шахтарем вони підходять не в ролі лідера. Можна говорити про те, що десь недооцінили Самсунспор (0:1), зробивши ротацію, а після того двічі програли Гурніку та Заглембе. Зараз вони ментально не готові. Не можу сказати, що і Шахтар виглядає надто впевненим на цьому відрізку, втративши очки в останніх матчах УПЛ. В любому випадку, буде цікаво подивитись.

– Шахтарю вистачить запасу міцності здолати такого суперника?

– Шахтар завжди нас привчив до того, що ця команда демонструє в Європі високий рівень футболу. За підбором гравців у Шахтаря є з кого обирати, тоді як Легія влітку розпродала багато гравців, а нові футболісти продовжують шукати себе.

Шахтар до початку гри виглядає фаворитом, але я б не став завчасно ховати Легію, яка може видати один яскравий матч, як це було минулого сезону з Челсі.

– Можна говорити про те, що Легія намагається зробити ставку на Лігу конференцій, а в чемпіонаті надолужити потім?

– В Екстраклясі Легія виходить основою. А в єврокубках проводити ротацію, даючи можливість пограти. Можливо вони в пошуку своєї гри. Я майже впевнений, що Легія вийде грати другим номером. А польські команди всі майже здорово вміють грати в 5-4-1 при обороні. Щось подібне, що ми бачили у грі Шахтаря та Панатінаїкоса, коли греки пройшли по пенальті.

– Від кого найбільше небезпеки чекати?

– Складно когось виділити. Був у Легії португалець Жозуе, який сильно виділявся. З діючих гравців виокремив би Вшолека, який може зіграти латераля атакувального плану. З його флангу йде найбільше небезпеки. Основна небезпека буде йти з правого флангу.

– Як вам Шахтар за каденції Турана?

– Туран чимось за стилем мені нагадує ван Леувена. Мені імпонує, як він просуває свої ідеї, але це інколи може зіграти злий жарт з Шахтарем. На єврокубки гравця завжди максимально себе налаштовуватимуть, адже потрібно навіть в такому турнірі демонструвати якість і тримати марку, як то кажуть. Питання часу і ментальності, коли Шахтар постане перед нами в найкращій своїй версії.

Матч Шахтар – Легія пройде у польському Кракові та розпочнеться о 19:45 за київським часом.