Шанс на помсту за півфінал минулого року. В Тоттенгема серйозні проблеми перед виїздом у Буде
Норвежці матимуть серйозну мотивацію розтоптати фаворита на легендарному штучному газоні
близько 2 годин тому
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Буде-Глімта повідомив про кадрові проблеми «шпор». Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Я вважаю, що Буде – фантастична команда, і сам клуб просто фантастичний. Їхня історія багато в чому унікальна. Уся Європа, мабуть, знає цей клуб, бо це свого роду казка. Мені також подобається скандинавський зв'язок між Данією та Норвегією, тому я став стежити за ними уважніше.
Домінік Соланке переніс невелику операцію на гомілкостопі, через що пропустить два наступні матчі. Крістіан Ромеро не полетів із командою до Норвегії, а Рандаль Коло-Муані готовий зіграти.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Буде-Глімт – Тоттенгем відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Аспмюра у Буде (Норвегія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Буде-Глімт – Тоттенгем на Xsport.ua.
Нагадаємо, Тоттенгем у півфіналі Ліги Європи минулого сезону пройшов саме Буде-Глімт на своєму шляху до титулу.
