Я вважаю, що Буде – фантастична команда, і сам клуб просто фантастичний. Їхня історія багато в чому унікальна. Уся Європа, мабуть, знає цей клуб, бо це свого роду казка. Мені також подобається скандинавський зв'язок між Данією та Норвегією, тому я став стежити за ними уважніше.

Домінік Соланке переніс невелику операцію на гомілкостопі, через що пропустить два наступні матчі. Крістіан Ромеро не полетів із командою до Норвегії, а Рандаль Коло-Муані готовий зіграти.