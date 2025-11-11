Півзахисник збірної України Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутніх матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Францією та Ісландією.

«Бойовий настрій, це найважливіший збір, виходить. Залишилися такі матчі... Сподіваюся, що все буде добре. Який план на матчі? Просто хочемо на чемпіонат світу вийти, там уже не так важливо, який рахунок.

Преміальні? Чесно кажучи, я нічого не знаю за преміальні – ми хочемо здійснити мрію і вийти на ЧС», – сказав Шапаренко у коментарі ВЗбірна.