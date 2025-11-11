Шапаренко дав чітку відповідь щодо преміальний за можливий вихід на ЧС-2026
Футболісти синьо-жовтих готуються до вирішальних поєдинків відбору на Мундіаль
близько 1 години тому
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутніх матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з Францією та Ісландією.
«Бойовий настрій, це найважливіший збір, виходить. Залишилися такі матчі... Сподіваюся, що все буде добре. Який план на матчі? Просто хочемо на чемпіонат світу вийти, там уже не так важливо, який рахунок.
Преміальні? Чесно кажучи, я нічого не знаю за преміальні – ми хочемо здійснити мрію і вийти на ЧС», – сказав Шапаренко у коментарі ВЗбірна.
Наразі підопічні Сергія Реброва йдуть на другому місці в групі D кваліфікації ЧС-2026 з сімома очками в чотирьох поєдинках.
З французами синьо-жовті зіграють на виїзді (13 листопада о 21:45 за київським часом), а ісландців прийме на своєму номінальному домашньому полі (16 листопада о 19:00 за Києвом).