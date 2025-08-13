Журналіст Володимир Звєров підбив підсумки другого матчу Динамо в 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:2).

Глобально, що сталося з командою? Чому вона не прогресує? Це вже питання не до футболістів, це питання до тренерського штабу. Чому ця команда, яка там спокійно з Рейнджерс розбиралася, зараз так грає з Пафосом? Слухайте, Пафос нічого не робив такого екстраординарного, що робить там якась Барселона чи Інтер, чи Челсі. Нічого вони такого не зробили. А вони п'ятою пасуються в штрафному майданчику.

Давайте з Європою порівнювати. Ну, це точно, це навіть не Бешикташ, це навіть не Фенербахче там, з яким Динамо київське грало кілька років тому. Я не знаю, друзі, - зізнався Звєров.