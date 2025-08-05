Шовковський назвав стартовий склад Динамо на матч Ліги чемпіонів з Пафосом
Поєдинок незабаром розпочнеться
44 хвилини тому
Фото - ФК Динамо
Сьогодні пройде перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому київське Динамо зіграє з кіпрським Пафосом.
Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський оголосив стартовий склад команди на цей поєдинок.
Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Піхальонок
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Волошин, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко.
Матч Динамо – Пафос пройде в польському Любліні та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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