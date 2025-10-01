Перед матчем Ліги конференцій з англійським Крістал Пелас головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання преси та окреслив підходи команди до поєдинку.

Коли ми перебуваємо в такому насиченому графіку, ми мусимо робити ротацію, не можемо без цього обійтись. Це важливо — щоб гравці розуміли свою цінність і щоб не «переганяти» когось, знижуючи його ефективність. Ротація буде, але вона не позначиться на наших стратегічних планах. У кожному матчі ми гратимемо максимально, перед командою завжди стояли, стоять і стоятимуть завдання перемагати.

На жаль, на всіх гравців розраховувати не можемо. Ті виконавці, які були відсутні в поєдинку з Карпатами, досі відновлюються — і це для нас певна проблема.

Крістал Пелас — клуб АПЛ, і майже кожну другу гру англійські команди грають у єврокубках — це може бути Ліга чемпіонів, Ліга Європи або Ліга конференцій. Наприклад, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл — можна називати інших. Це звісно додає привабливості АПЛ — це найсильніша ліга у світі. Ми це розуміємо й акцентували увагу команди на цьому. Щоб грати з такими командами, треба бути готовими на 100 %, а ще потрібно реалізувати цю готовність — і це вже залежить від фізичного та психологічного стану футболістів. Ми це добре розуміємо і обговорювали, — цитує Шовковського сайт Динамо.