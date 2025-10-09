Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що не збирається наражати на ризик капітана команди Ліонеля Мессі чи будь-якого іншого футболіста, який не повністю готовий фізично до гри.

— Ми ухвалимо рішення після того, як побачимо, у якому стані перебувають Мессі та інші гравці. Ми поговоримо з ним і командою. Ідея полягає в тому, щоб ніким не ризикувати. Це важливі матчі для збірної, навіть якщо вони товариські. Якщо хтось відчує найменший дискомфорт — чи то він, чи інший футболіст — ми не будемо ризикувати, — сказав Скалоні.

11 жовтня Аргентина зіграє з Венесуелою в Маямі, а 13 жовтня проведе матч проти Пуерто-Рико також у Флориді.

Також стало відомо, яке місце посідає Мессі у рейтингу претендентів на Золотий м'яч-2026.