Павло Василенко

Керівний орган світового футболу ФІФА видалив рекламні фотографії футболіста Аль-Ахлі Хусейна ель-Шахата перед матчем Клубного чемпіонату світу проти Інтер Маямі.

ФІФА зауважила, що Ель-Шахат носить браслет з написом «Вільна Палестина», і вирішила швидко відреагувати та приховати це повідомлення.

Цей крок ФІФА викликав обурення футбольних уболівальників Єгипту, які назвали це ганебним та огидним актом з боку керівного органу світового футболу.

Вони заявили, що ФІФА не тільки мовчить про геноцид, що відбувається в Газі, але й змушує мовчати всіх, хто починає говорити на цю тему.

Нагадаємо, на відкритті чемпіонату Аль-Ахлі зіграв внічию з американським Інтером з Маямі, рахунок – 0:0.