Скандал перед матчем Клубного чемпіонату світу. ФІФА проти політичних меседжів
Відомі подробиці інциденту
близько 1 години тому
Фото: Х
Керівний орган світового футболу ФІФА видалив рекламні фотографії футболіста Аль-Ахлі Хусейна ель-Шахата перед матчем Клубного чемпіонату світу проти Інтер Маямі.
ФІФА зауважила, що Ель-Шахат носить браслет з написом «Вільна Палестина», і вирішила швидко відреагувати та приховати це повідомлення.
Цей крок ФІФА викликав обурення футбольних уболівальників Єгипту, які назвали це ганебним та огидним актом з боку керівного органу світового футболу.
Вони заявили, що ФІФА не тільки мовчить про геноцид, що відбувається в Газі, але й змушує мовчати всіх, хто починає говорити на цю тему.
Нагадаємо, на відкритті чемпіонату Аль-Ахлі зіграв внічию з американським Інтером з Маямі, рахунок – 0:0.