Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від старту нового сезону УПЛ. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я дивився матчі Зорі в минулому чемпіонаті. Були гарні поєдинки проти лідерів. Не завжди вдавалися ігри з іншими командами. Можливо, не вистачало десь настрою на гру. Робили дитячі помилки, а потім отримували голи. Психологія – важливий фактор. Акцентуємо й на цьому питанні увагу. Треба вести власну гру. Що і будемо намагатися робити.

Розуміємо, що ЛНЗ - сильний суперник, котрий так само готується до нас та покаже власну гру. Але нам хочеться стартувати в новому сезоні з перемоги, - розповів Скрипник.