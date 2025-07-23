Скрипник після зборів Зорі висловився про першого суперника в УПЛ
Команда завершила підготовку в Словенії
близько 3 годин тому
Віктор Скрипник / Фото - Металіст 1925
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від старту нового сезону УПЛ. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я дивився матчі Зорі в минулому чемпіонаті. Були гарні поєдинки проти лідерів. Не завжди вдавалися ігри з іншими командами. Можливо, не вистачало десь настрою на гру. Робили дитячі помилки, а потім отримували голи. Психологія – важливий фактор. Акцентуємо й на цьому питанні увагу. Треба вести власну гру. Що і будемо намагатися робити.
Розуміємо, що ЛНЗ - сильний суперник, котрий так само готується до нас та покаже власну гру. Але нам хочеться стартувати в новому сезоні з перемоги, - розповів Скрипник.
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