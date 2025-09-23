Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки заключного матчу 6 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

Програли гру, яку хотіли не програти. Бойовий матч був. Гарно діяли проти мʼяча. Подяка моїй команді. Звичайно, хлопці засмучені. Грали проти потужної команди. Але ми створювали моменти також. Трохи не дотерпіли.

Пропустили шалений гол на останніх хвилинах. На жаль, таке трапляється в футболі. Такий матч, який не хочеться програвати, але програли.

Те як, планували грати проти мʼяча, те в нас і виходило. В нас є швидкі хлопці. Шукали моменти попереду. Стандарти - це також потужна зброя. Не пощастило. Все вирішив один випадок, - розповів Скрипник.