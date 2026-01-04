Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти Фулгема. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я очікую, що матч проти Фулгема буде іншим. Вони будуть намагатися багато атакувати і багато володіти м'ячем. Це буде набагато більш відкритий матч, і тому ми маємо показати надійність біля власний воріт. Це допоможе нам створити більше моментів, але це буде складно, бо минулого разу ми програли сильному Фулгему.

Я не очікую п'яти захисників, але я не очікував п'яти захисників і проти Лідса, а вони їх виставили, - розповів Слот.