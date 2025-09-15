Головний наставник Ліверпуля Арне Слот висловив свої враження після мінімальної перемоги у поєдинку четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги над Бернлі (1:0).

«Я знаю, як важко створювати моменти проти команди, яка всі 11 гравців тримає у власному штрафному майданчику. До речі, це дуже добре, що вони так грають, бо майже заробили очко, тож я не кажу нічого негативного, просто пояснюю, наскільки це складно проти команди Прем’єр-ліги, бо у них теж дуже хороші гравці. Якщо вони захищаються всією командою і майже не намагаються вивести м’яч з оборони, адже воротар завжди грає довго, а ми не забиваємо зі стандартів, тоді єдиний шанс забити – це гра відкритого поля. А забити з відкритої гри досить важко, коли потрібно переграти 11 гравців у їхньому штрафному майданчику.

Саме це ми і бачили сьогодні – наближаєшся, наближаєшся, наближаєшся, але щоразу хтось перешкоджає. Справді відкритих моментів не було, тож нічия, мабуть, була тим результатом, який ми очікували протягом гри, але ми намагалися через заміни ввести на поле всіх гравців, які можуть атакувати. Думаю, в кінці їх було шість або сім. Не знаю, чи це вплинуло на забитий гол, але ми створили пенальті, а перед цим у Жеремі Фрімпонга був великий шанс. Тож – полегшення. Пощастило», — сказав Слот після гри.