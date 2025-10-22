Розклад матчів Ліги чемпіонів на 22 жовтня
Поєдинки пройдуть о 19:45 і 22:00
близько 2 годин тому
Сьогодні відбудеться дев’ять поєдинків загального етапу Ліги чемпіонів, які закриють програму третього туру турніру.
Ліга чемпіонів УЄФА 2025/2026, 3-й тур
Середа, 22 жовтня
Розклад матчів (за київським часом)
19:45 — Атлетік Більбао (Іспанія) – Карабах (Азербайджан)
19:45 — Галатасарай (Туреччина) – Буде-Глімт (Норвегія)
22:00 — Монако (Франція) – Тоттенгем Хотспур (Англія)
22:00 — Спортінг (Португалія) – Марсель (Франція)
22:00 — Аталанта (Італія) – Славія Прага (Чехія)
22:00 — Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)
22:00 — Реал Мадрид (Іспанія) – Ювентус (Італія)
22:00 — Челсі (Англія) – Аякс (Нідерланди)
22:00 — Баварія Мюнхен (Німеччина) – Брюгге (Бельгія)
Після матчів вітвторка по дев’ять очок у турнірній таблиці мають ПСЖ, Інтер та Арсенал.
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Ференца Пушкаша в Будапешті (Угорщина).
