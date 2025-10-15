Спортивний директор Жирони Кіке Карсель прокоментував придбання нападника Владислава Ваната із київського Динамо.

«Такі гравці, як Унаї, Владислав Ванат і Брайан, були узгоджені давно, не в останні кілька тижнів, і їх завжди обумовлювали продажі. Ванат і Брайан були гравцями, яких ми вважали за необхідне залучити, оскільки нам потрібні були зміни в нападі», – цитує Карселя видання FútbolFantasy.

Ванат приєднався до каталонського клубу 1 вересня за 17 мільйонів євро. Контракт 23-річного форварда розрахований до 30 червня 2030 року. На даний момент Ванат провів за Жирону п'ять матчів, забивши два голи. Команда займає 18-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши шість очок.

Наступний матч Жирони відбудеться 18 жовтня на виїзді проти Барселони. Стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.